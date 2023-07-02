شركة البريقة: الحريق كان خارج أسوار مستودع راس المنقار وتمّ إخماده

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، السيطرة على على الحريق الذي اندلع أمس السبت بالقرب من مستودع رأس المنقار بنغازي، وذلك بعد توحيد الجهود بين رجال إطفاء البريقة والخليج وهيئة السلامة الوطنية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن “اندلاع الحريق جاء خارج أسوار المستودع”، مشيرة إلى أن “الوضع بالكامل تحت السيطرة، وتم إخماد الحريق وجرى التعامل بعمليات التبريد نظرا لطبيعة نوع الحريق «للزيوت المترسبة» ، مع تواجد لفرق الإطفاء من مستودع راس المنقار و هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة ووصول الدعم من رجال إطفاء شركة الخليج العربي”.

وتابع البيان، أن “رئيس لجنة الإدارة د. فؤاد بالرحيم، يتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع من شاركوا وساهموا في السيطرة على هذا الحريق، معبرا عن شكره وتقديره لكافة رجال الإطفاء على تنسيقهم الفعال والسيطرة على الوضع بسرعة قياسية”.

تجدر الإشارة إلى أن الحادث الذي تم السيطرة عليه في وقت قياسي؛ لم يؤثر في العمليات التشغيلية، التي عادت للعمل وفق إجراءات السلامة المهنية.