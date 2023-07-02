جدل المحكمة الدستورية يتجدد في ليبيا

عاد الجدل بشأن إنشاء محكمة دستورية في ليبيا إلى الواجهة من جديد بعد أن صوت مجلس النواب على اختيار رئيسها وأعضائها ضمن قرارات عدة خلال جلسة رسمية مغلقة هدد على إثرها أكثر من 40 نائبا بمقاطعة جلسات المجلس وعقدَ جلسة تشاورية في العاصمة طرابلس بعد إجازة عيد الأضحى.

واعتبر هؤلاء النواب أن جلسة البرلمان الأخيرة، مخالفة لما أعلنته هيئة رئاسة المجلس بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى، مستنكرين عقدها وبطلان أي قرارات صادرة فيها.

وأعطى الأعضاء الموقعون على البيان، رئاسة البرلمان مهلة لإلغاء هذه القرارات أقصاها تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية في طرابلس.

والمحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقر البرلمان قانونا لإنشائها من 13عضوا في مدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس.

حول هذا الملف دارت مناقشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتب والباحث السياسي، إسلام الحاجي، إن الخلاف الحاصل يعود إلى شهر ديسمبر من عام 2022، بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بخصوص إنشاء المحكمة الدستورية.

وأوضح الحاجي، من طرابلس، أن إنشاء محكمة دستورية وإلغاء الدائرة الدستورية الموجودة التابعة للمحكمة العليا في طرابلس هو اختصاص أصيل للدستور، مضيفا: «عندما يكون هناك في ليبيا دستور داعم، يمكن عن طريقه إنشاء محكمة دستورية بأعضائها واختصاصاتها ومكان تواجدها ومقرها الرئيسي، منوها بأن الخلاف كان بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، حتى إن المجلس قرر قطع التواصل مع البرلمان لحين إلغاء هذا القرار، ثم جاء بعد ذلك ووافق البرلمان على إيقاف تنفيذ هذا القرار بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة، وبعد ذلك أقر القانون، وزيادة في التأكيد تم نشره بالجريدة الرسمية».

وتابع الحاجي بالقول: «لم نر أي بيان صدر عن المجلس الأعلى للدولة الذي ترك الخلاف فيما بين أعضاء البرلمان أنفسهم».

من جانبه، قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن الهيئات القضائية في ليبيا الجميع يرى أنها لا بد أن تكون محايدة، وأن تمارس عملها واختصاصاتها بعيدا عن التجاذبات السياسية والجميع حريصون على ذلك.

وأضاف، من طبرق، أن المحكمة التي بها الدائرة الدستورية منشأة بقانون، هذه القوانين تعديلها أو إلغاؤها هو من اختصاص مجلس النواب بالدرجة الأولى، وبالتالي البرلمان رأى إنشاء المحكمة الدستورية من أجل توسيع العمل في المجال الدستوري، وبدلا من أن تكون دائرة صغيرة داخل المحكمة، تكون محكمة مختصة تتولى كل القضايا الدستورية والقانونية وغيرها.

وتابع المريمي أن المحكمة منشأة بقانون يصدره مجلس النواب، وبالتالي فإن الباقي من المفترض ألا يعترض وأن يؤيد القانون على اعتبار أنه فيه مصلحة، نحن في مرحلة تحتاج فيها ليبيا لمثل هذه المحكمة لأن لدينا مشاكل في القانون وفي القواعد الدستورية وفي الإعلانات الدستورية، ويحق فيما بعد لمن يريد أن يطعن ولديه مصلحة معينة أن يكون أمامه محكمة دستورية متخصصة تستطيع النظر في مثل هذه القضايا.(الغد)