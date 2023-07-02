المصراتي: أي ليبي فرحان بما يقوم به الجزائريون في فرنسا من نهب وحرق هو شخص جاهل

أكد الكاتب الصحفي، محمود المصراتي، أن أي ليبي فرحان بما يقوم به الجزائريين في فرنسا من عار وسلب ونهب وحرق هو شخص موتور وجاهل ودابة.

وقال المصراتي في منشور عبر «فيسبوك»: “أي ليبي فرحان بما يقوم به الجزائريين في فرنسا من عار وسلب ونهب وحرق هو شخص موتور وجاهل ودابة”.

وأضاف “هل تعتقد أن فرنسا العظمى النووية ستسقط بهذه العربدة؟ هل تعتقد أن حرق الممتلكات الخاصة والعامة سيسقط فرنسا وهي اليوم سيدة أوروبا بعد خروج بريطانيا؟ هل تعتقد أنك انتصرت لذاتك وثأراتك من ساركوزي وهو وحزبه أصلا خارج الحكم؟”.

وتابع “يا عزيزي ستكون النتيجة صعود اليمين المتطرف إلى الحكم بعد سنوات من الفشل واليوم قدمتم له المبرر وإذا صعد اليمين فبالله وتالله لن تكون النتيجة إلا ترحيل العرب المسلمين (جملة وقطاعي) من فرنسا إلى دولهم ومن لن تقبله دولته سيرسل جبرًا «يد ورجل» إلى مكب شمال أفريقيا”.

واستطرد “هل ستنصرونهم؟ هل ستدعمونهم؟ هل ستقفون معهم؟ حتمًا وقطعًا لا ولن يكون مصيرهم إلا أسواق الهجرة والدعارة، لذلك كفاكم سفسطة ووهمًا ومزايدة”.