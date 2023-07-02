متحدث هيئة الحج: عدد كبير من المعتمرين الليبيين تسربوا لمخيماتنا في عرفات ومنى

أكد عبد الله العقيلي، المتحدث باسم هيئة الحج والعمرة، “سجلنا حتى الآن حالة ضياع واحدة و9 وفيات بين الحجاج بسبب حرارة الشمس والمضاعفات الجراحية وجلطات مفاجئة”.

وقال العقيلي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، “مررنا بأمور خارج السيطرة منها التحاق عدد كبير من المعتمرين الليبيين في شهر رمضان الذين بقوا في مكة حتى الحج وقد تسربوا لمخيمات وفنادق الحجاج بعرفات ومنى المسجلين بالقرعة”.

وتابع؛ ” وتسبب ذلك في حرمان ليبيا من الزيادة التي كانت مقررة، بناء على طلب الهيئة، وجاء ذلك على حساب الحجاج المتعاقد على عددهم واحتياجاتهم”.

وفي سياق متصل، كان قد وصل أمس السبت؛ “الحجاج المتأخرين إلى مكان إقامتهم بمكة المكرمة وذلك عقب رميهم آخر الجمرات في آخر أيام التشريق”.