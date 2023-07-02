توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس على ليبيا

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن تكون درجات الحرارة في معدلاتها على مناطق الشمال الغربي.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة تكون مرتفعة اليوم على باقي مناطق البلاد حيث تتراوح مابين (33-42)مْ تصل الى (45)مْ على غدامس ،وتسجل تراجع من مساء اليوم على مناطق الشمال الشرقي.

وأشار المركز إلى أن الطقس يشهد زيادة في عامل الرطوبة على المناطق الساحلية، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال الشرقي.

ولفت إلى تكاثر السحب على مناطق جنوب الجبل الغربي والحمادة قد يتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.