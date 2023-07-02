| المشري يستغرب تسمية “النواب” أعضاء المحكمة العليا رغم بطلان قرار إنشائها

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2023/07/02 على الساعة 10:45

: استغرب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تسمية مجلس النواب أعضاء المحكمة العليا أثناء عطلة عيد الأضحى.

وذكّر المشري في خطاب أرسله لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبله بعدم دستورية قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، مؤكدا أن الحكم بات قطعياً وواجب التنفيذ.

وأعلن تمسك الأعلى للدولة بحكم الدائرة الدستورية المشار إليه، داعيا عقيلة إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد أعلن تصويت المجلس بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية خلال جلسة رسمية مغلقة، دون تسميتهم وأيضا لم يحدد عدد النواب الذين شاركوا في الجلسة.

وفي مطلع يونيو الماضي حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا.

وجاء الحكم بعدم دستورية المحكمة تأييدا للطعن المرفوع من رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الذي علق مجلسه في أبريل الماضي التواصل مع مجلس النواب رفضا لقرار إنشائها. بحسب مصدر خاص لفواصل.

وفي 5 مارس الماضي، حكمت المحكمة العليا بقبول الطعن المرفوع ضد القانون ذاته شكلا، وبعدم دستوريته، بعد عودة عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية والنظر في الطعون المقدمة إليها.