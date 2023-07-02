وزارة التربية والتعليم توضح حقيقة تحديد موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا للعام 2023

اوضح مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عبدالعزيز عيسى حقيقة تحديد موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا للعام 2023 واعلانها اليوم الاحد .

ونفى مدير مكتب الاعلام بالوزارة في تصريحات اعلامية الانباء المتداولة بشأن اعلان النتيجة اليوم، مؤكداً أن لا صحة لما يتداول بشأن تحديد موعد للإعلان عن نتيجة شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي .

وأضاف عيسى أن الوزارة ستعلن في وقت لاحق من هذا الاسبوع موعد اعلان النتيجة، داعياً بالتوفيق لـ 188060 تلميذ وتلميذة في كامل التراب الليبي.

وكان, وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية لِشؤون المراقبات، رَئيس اللجنة العُليا لاِمتحانات الشهادات العامة الدكتور “مُحسن الكبيّر” أكد أن موعد اعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي للعام الدِّراسي 2022 – 2023م لـ 188060 طالب وطالبة ستكون جاهزة للإعلان اليوم الأحــد قبل ان تتراجع الوزارة وتأجل موعد الاعلان لوقت لاحق دون سبب واضح.