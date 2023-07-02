| العرفي يستنكر تصريحات نورلاند بشأن إيرادات النفط

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2023/07/02 على الساعة 10:30

: استنكر عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، تصريحات السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند بشأن إيرادات النفط.

واعتبر العرفي في تصريح تلفزيوني، تصريحات نورلاند تدخلا سافرا في الشأن الليبي،قائلا:”نحن كليبيين يجب علينا أن نحل مشاكلنا داخلياً ولا يحق لأي أحد التدخل في الشأن الليبي”. وأكد العرفي أنه يجب على الليبيين تحقيق التوازن والعدالة فيما بينهم كليبيين ولا يحق لنورلاند تقرير مصير أي ليبي.

وكان نورلاند قد دعا خلال تغريدة على “تويتر”، “الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بجميع الليبيين”.

وفي بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا،طالب نورلاند القادة الليبيين بتبني آلية شاملة لإدارة العائدات باعتبارها “طريقة بناءة لمعالجة المشاكل المتعلقة بتوزيع إيرادات النفط، وترسيخ الشفافية، من دون تقويض سلامة الاقتصاد الليبي أو حيادية المؤسسة الوطنية للنفط”.