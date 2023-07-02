المشري لـ صالح: نرفض تسمية أعضاء المحكمة الدستورية.. ونذكركم ببطلان قرار إنشائها

ليبيا – وجه رئيس مجلس الدولة خالد المشري، خطابا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،السبت، بشأن قرار مجلس النواب رقم 16/2023 القاضي بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية.

المشري أبلغ في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه،أنه متمسك بالطعن الدستوري رقم (7/50) وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القابل بالطعن.

وقال المشري في خطابه:”لقد فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 2023/16 بشأن تسمية أعضاء للمحكمة الدستورية، ونذكركم بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبلنا رقم (70/5) ق (مرفق صورة منه بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، ولا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات وقطعي وواجب التنفيذ”.

وأضاف:” عليه، نفيدكم بتمسكنا بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المشار إليه،وندعوكم للعمل جميعا من أجل انجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة “6+6، وفق خارطة طريق واضحة”.

ودعا المشري في ختام الخطاب إلى ضرورة العمل معا من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي.