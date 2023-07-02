ليبيا.. إجراءات لاحتواء مرض الجلد العقدي بعد ظهور إصابات

أعلن المركز الوطني للصحة الحيوانية في ليبيا، عن تشكيل فريق فني لمتابعة حالات الاشتباه في مرض “الجلد العقدي” ببعض المناطق في أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى تنفيذ عدد من الإجراءات الصحية، لاحتواء الوضع الوبائي.

وناشد المركز، في بيان، «مربي الأبقار التعاون مع هذه الفرق، والتواصل مع مكاتب الصحة الحيوانية الواقعة في محال سكنهم، للتزود بالتعليمات والإرشادات البيطرية، لاحتواء المرض».

في الشهر الماضي، تلقت ليبيا إخطارا من منظمة الصحة الحيوانية العالمية برصد إصابات للماشية بهذا المرض، بينما قال مدير إدارة الحجر الصحي بالمركز، وليد المحجوب، إن هذا المرض لم يكن موجودا في ليبيا، مشيرا إلى وجود حالات جرى اكتشافها، وتشكيل المركز لجان تقصٍ لحالات هذا المرض.

وبشأن انتقال المرض عبر خرفان أتت من الحدود الجنوبية، وتحديدا السودان، أوضح المحجوبي: “هناك محجر بيطري في الجنوب، لكن التهريب خارج سيطرتنا”