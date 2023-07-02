المشري يوجه خطابا لصالح بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية

وجه رئيس مجلس الدولة خالد المشري خطابا إلى رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح، بشأن قرار مجلس النواب رقم 16/2023 القاضي بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية.

وأضاف المشري “فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 16/2023 بشأن تسمية أعضاء للمحكمة الدستورية” مبينا أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من مجلس الدولة بعدم دستورية القانون رقن 5 لسنة 2023.

وشدد المشري على أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات وقطعي وواجب التنفيذ مؤكدا التمسك بالطعن الدستوري رقم (7/50) وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القابل بالطعن.

ودعا رئيس مجلس الدولة رئيس مجلس النواب في ختام الخطاب إلى ضرورة العمل معا من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 6+6 وفق خارطة طريق واضحة.