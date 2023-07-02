عمار: خارجية الدبيبة تقوم بسرقة المال العام عبر الإيفاد

ليبيا – وجه آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار، رسالة إلى النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة بشأن الإيفاد الحاصل بوزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال.

عمار وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” وزارة الخارجية تقوم بسرقة المال العام بطريقة ذكية عبر الإيفاد الحاصل في الوزارة الذي لم يحدث في تاريخ ليبيا”.

وأشار إلى أن هناك موفدين من نفس العائلة وأقارب من الدرجة الأولى يتقاضون مرتبا شهريا أكثر من خمسين ألف دولار شهرياً،وهذا يعتبر تحايل على الدولة.

وطالب عمار بضرورة إيقاف الواسطة والمحسوبية وبشكل عاجل وعودة الموفدين إلى الداخل بأقصى سرعة ممكنة إضافة إلى التعيينات وقرارات النقل والعقود المبرمة بالخصوص وكل من غير مساره الوظيفي بشهادة مزورة.

عمار رأى أن وزارة الخارجية أصبحت مطمعا لكل شخص وهشة جداً.