الطقس في ليبيا.. اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم الأحد، اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، بينما تكون مرتفعة اليوم على بقية المناطق، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، وتتكاثر على مناطق القريات ومزدة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، مع رطوبة عالية نسبيا، وتتراوح على معظم مناطق الدواخل بين 33 و36 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل، وفي الصباح الباكر على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى مرتفعة نسبيا هذا اليوم، وتتراوح بين 33 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من فترة المساء، مع رطوبة عالية نسبيا.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر على الحمادة، وقد تصحبها خلايا رعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.