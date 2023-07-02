تجمع معيدي التعليم العالي: نرفض لجنة الدبيبة لوجود أسماء بها مشاركة في الفساد

طالب تجمع مُعيدي التعليم العالي والتقني في ليبيا، بفتح تحقيق فوري مع المتورطين في إصدار تفويضات للآلاف من أبناء المسؤولين وعائلاتهم، منذ العام 2015م، وحتى الآن.

وقال بيان صادر عن التجمع: “نرفض لجنة التحقيق المُشكلة من حكومة الدبيبة، لأن أغلب الأسماء الموجودة بها مُشاركين في هذا الفساد والتزوير، ولابد من إقالة كافة المتورطين وحرمانهم من تولي أي منصب أو الترشح للانتخابات في المستقبل”.

وأضاف “نطالب بحصول المعيدين على جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون، من الإفراج عن مرتباتهم وزيادتها أسوة بالموظفين”.