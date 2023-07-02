هيئة الحج تعلن عدد الحجاج الليبيين المتوفين والمفقودين

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبد الله العقيلي عدد الحجاج الليبيين المتوفين والمفقودين خلال موسم الحج.

وأكد العقيلي في تسجيل مصور فقدان حالة واحدة وهي الحاجة “برنية ثابت” فيما توفيت تسع حالات لثلاثة أسباب هي ضربات الشمس ومضاعفات عمليات جراحية كبيرة والجلطات.

وأشار العقيلي إلى وجود عدد كبير من المعتمرين المتخلفين من عمرة رمضان المخالفين للقوانين السعودية مما أدى إلى حرمان ليبيا من الزيادة التي كانت مقررة بناء على طلب الهيئة وقد تسربوا بطرق مختلفة إلى فنادق الحجاج ومخيماتهم في عرفات ومنى وكان ذلك على حساب حقوق الحجاج المتعاقد على عددهم واحتياجاتهم.