70 نائبًا يرفضون تصريحات نورلاند ويؤيدون قرار الحكومة الليبية بالحجز الإداري على إيرادات النفط

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أعلن 70 نائبا في مجلس النواب أن تصريحات المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند مبنية على بيانات مغلوطة.

وأبدى النواب في بيان لهم استهجانهم لانحياز نورلاند في تصريحاته لطرف دون الآخر وتدخله في الشأن الداخلي.

واستنكر النواب كذلك عدم احترام المعبوث الأمريكي للقضاء الليبي، رافضين رفضا قاطعا ما تناوله نورلاند في تصريحاته.

وأعلن النواب تأييدهم قرار الحكومة الليبية بالحجز الإداري على إيرادات النفط، مؤكدًا أن قرار القضاء الليبي جاء تلبية لحقوق الشعب الليبي وحفظ قوتهم ومدخراتهم والحد من تبذير حكومة الوحدة لهذه الأموال.