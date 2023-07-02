العريبي: السفير الأمريكي مايهمه هو تدفق النفط والغاز ولا ينظر إلى معاناة الليبيين

ليبيا – استنكر رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عيسى العريبي، في بيان له،السبت، تصريح السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بخصوص النفط الليبي ،معتبرا أنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدولة الليبية.

العريبي وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه ،قال إن السفير الأمريكي ما يهمه هو تدفق النفط والغاز ولا ينظر إلى معاناة أهل برقة وفزان وبعض مناطق طرابلس ولا ينظر إلى فساد الحكومة المنتهية الولاية.

ونبه العريبي إلى أن شأن إغلاق النفط شأن ليبي ونرفض التدخل في هذا الشأن،مؤكدا على ضرورة التوزيع العادل للثروة بين كل الليبيين.