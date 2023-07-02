ليبيا.. تعرف على موعد عودة التيار الكهربائي لعدد من المناطق في طرابلس

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنه جاري العمل على إصلاح عطل بمحطة “الآجر 30/11” في منطقة الكريمية، المغذية لعدة مناطق بجنوب طرابلس.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه ستجري إعادة التيار الكهربائي لمواطني المناطق المذكورة بعد قليل فور إصلاح العطل.

في وقت سابق السبت، أعلنت الشركة العامة للكهرباء مواصلة العمل على تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن جهد “11/66 ك.ف” في مراحلها الإنشائية.

وتُجرى الأعمال تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجبل، وذلك في إطار ضمان استمرارية التغذية الكهربائية لجميع المواطنين، ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.