وصول الحجاج المتأخرين إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وصول الحجاج المتأخرين عشية يوم أمس السبت إلى مكان إقامتهم بمكة المكرمة وذلك عقب رميهم آخر الجمرات في آخر أيام التشريق.

كما أعلنت الهيئة العثور على الحاج المفقود علي هواد قائلة إن لجنة الرعاية المدنية وصلت إلى فندق أنجم بالمفقود الحاج (علي هواد) من فرع المنطقة الجنوبية “براك الشاطئ”، والذي فُقد الاتصال به عقب التصعيد إلى مشاعر منى.

من جانبه استعرض المتحدث باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبد الله العقيلي الصعوبات التي واجهت الحجاج الليبيين هذا الموسم.

وأكد العقيلي في تسجيل مصور وجود عدد كبير من المعتمرين المتخلفين من عمرة رمضان المخالفين للقوانين السعودية مما أدى إلى حرمان ليبيا من الزيادة التي كانت مقررة بناء على طلب الهيئة وقد تسربوا بطرق مختلفة إلى فنادق الحجاج ومخيماتهم في عرفات ومنى وكان ذلك على حساب حقوق الحجاج المتعاقد على عددهم واحتياجاتهم.

وأشار إلى أن الحجاج مروا بأمور خارج السيطرة منها التدافع ومنها منع دخول حافلات نقل الحجاج من مزدلفة إلى مخيمات منى حيث تم إنزال الحجاج على جسر الملك خالد ومنها انطلق الحجاج نحو المخيم مسافة طويلة ترتب عليها معاناة العجزة وكبار السن وضياع بعض الحالات وتأخر الوصول.