العرفي يشدد على ضرورة حسم الملف الأمني قبل الذهاب إلى الانتخابات

ليبيا – أيد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، بأن الحل الأنسب لمعضلة انتشار السلاح يتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية.
العرفي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،قال إن إقليم برقة، وفزان، يشهدان حضوراً للجيش الليبي،كمؤسسة تقوم بدورها في تعقب النشاط غير القانوني.
ورأى أن العائق الحقيقي أمام توحيد المؤسسة العسكرية هو التشكيلات المسلحة في طرابلس.
وأضاف:”أن العاصمة طرابلس تشهد وجود تشكيلات مسلحة عدة، تم إمدادها بالمال، والسلاح، ومقار التدريب، وتنشط في تهريب البشر، والوقود، والمخدرات، وتسيطر على مفاصل الدولة، والوزارات”.
ويقطع العرفي بأنه ما لم تتوحد المؤسسة الأمنية في ليبيا، فإن الانتخابات قد لا تكون أداة إنهاء الانقسام، بل قد يعود بشكل أكثر من ذي قبل، مشدداً على ضرورة حسم الملف الأمني، وإرساء الاستقرار قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع كخطوة تتلوها خطوة أخرى، وليس بشكل متوازٍ.
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