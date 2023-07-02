العرفي يشدد على ضرورة حسم الملف الأمني قبل الذهاب إلى الانتخابات

ليبيا – أيد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، بأن الحل الأنسب لمعضلة انتشار السلاح يتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية.

العرفي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،قال إن إقليم برقة، وفزان، يشهدان حضوراً للجيش الليبي،كمؤسسة تقوم بدورها في تعقب النشاط غير القانوني.

ورأى أن العائق الحقيقي أمام توحيد المؤسسة العسكرية هو التشكيلات المسلحة في طرابلس.