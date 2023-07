كشف وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” عن أن نتائج امتحانات مرحلة التعليم الأساسي ستعلن خلال منتصف الأسبوع الجاري بعد التأكد من النسب النهائية.

وقال المقريف في تصريحات لليبيا الأحرار، إن امتحانات الشهادة الإعدادية أجريت موحدة ولأول مرة منذ سنوات وانضمت إلى امتحانات الشهادة الثانوية الموحدة.

وعن الشهادة الثانوية، قال المقريف إن الوزارة ستبدأ في إصدار النتائج بعد فرز الأوراق ومطابقة النتائج والتأكد من سلامتها من أي عيوب تلغيها.

وأشار المقريف إلى أن بعض المواد تحتاج إلى أجوبة نصف الأسئلة لتمرير المادة، وأخرى عدد معين يعتمد على درجة المادة الكبري ودون تدخل ما سماها بـ “درجات الرحمة”، منوها إلى أن المنظومة معدلة لإعطاء درجة نجاح واحدة في حال اعتماد نتيجة الطالب عليها.

وعن الكتاب المدرسي والموعد الدراسي أكد المقريف وصول الكتاب المدرسي كاملا إلى مخازن الوزارة، وأن العام الدراسي المقبل سيكون في موعده ولأول مرة والمقرر في الـ3 من سبتمبر المقبل.

وعن المحالين بتهمة “الغش” أشار المقريف إلى أن الوزارة ستطبق العقوبة المقررة عليهم وفق اللوائح، مضيفا أن المتورطين في حالات الغش أغلبهم موقوفون عن العمل أو داخل السجون أو قيد التحقيق، على حد قوله.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post وزير التعليم للأحرار: نتائج الشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع الجاري والعام الدراسي المقبل في موعده appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار