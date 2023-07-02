برلمانيون ليبيون يستنكرون التدخل الأمريكي: انحياز للدبيبة وعدم احترام للقضاء

استنكر 76 نائباً من مجلس النواب تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والذي طالب فيه عدم التهديد بإغلاق النفط وما له من تداعيات اقتصادية وسياسية.

وأكد النواب الليبيون أن تصريحات المبعوث الأمريكي مبنية على بيانات مغلوطة وأن ما صرح به رئيس الوزراء بالحكومة الليبية هو الحجز الإداري لإيرادات النفط بحراسة القضاء الليبي وجاء هذا القرار تلبية لحقوق الشعب الليبي وحفظ قوتهم ومدخرات الأجيال القادمة من الثروات وخاصة ما يصدر من الحكومة غير الشرعية بتبذيرها لهذه الأموال.

كما استهجن النواب أيضا تصريح نورلاند وذلك لإنحيازه لطرف دون الآخر وكذلك التدخل في الشأن الداخلي، مستنكرين عدم احترامه للقضاء الليبي.

وأعلن النواب الليبيون رفضهم القاطع ما تناوله المبعوث الأمريكي في تصريحاته، مضيفين “نؤيد قرار الحكومة الليبية بالحجز الإداري على إيرادات النفط ونستنكر التدخل في الشأن الداخلي وخاصة القضاء الليبي”.

وكان المبعوث الأمريكي وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند نشر، تغريدة دعا فيها القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط.

كما دعا نورلاند، الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأميركي إن الجهد الدبلوماسي لبلاده يركز على كيفية مساعدة الليبيين على التوصل إلى آلية لتوزيع عائدات النفط.

من جانبه علق رئيس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، على تصريحات المبعوث الأمريكي، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشار نورلاند، حول الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط.

وقال حماد في تصريحات صحفية له، إن تصريحات السفير الأمريكي، مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب.

وكانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، أكدت السبت الماضي، إنها استكملت إجراءات الحجز الإداري على الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند الرواتب التي تصرف من الباب الأول في الموازنة العامة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة.

في سياق متصل، استنكرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب السبت، تصريح سفير الولايات المتحدة ومبعوثها لدى ليبيا، ريتشار نورلاند، بخصوص النفط الليبي واعتبرته تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة الليبية.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن السفير الأمريكي ما يهمه هو تدفق النفط والغاز ولا ينظر إلى معاناة أهل برقة وفزان وبعض مناطق طرابلس، ولا ينظر إلى فساد الحكومة المنتهية الولاية، وفق تعبيرها.

وأكدت أن إغلاق النفط شأن ليبي، ورفضت التدخل فيه، مشددة على ضرورة «التوزيع العادل للثروة» بين كل الليبين.