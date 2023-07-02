“القطراني” يناقش مع منظمة “الفاو” تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين

الوطن/متابعات عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المنتهية، حسين القطراني، لقاءات جانبية على هامش اجتماعات الدورة الـ 43 للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)، بهدف تعزيز التعاون القائم بين الحكومة ونظرائها بالمجتمع الدولي.

وناقش القطراني مع المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليمَي الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة (الفاو) عبد الحكيم الواعر، الجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.