امغيب: أمريكا تكيل بمكيالين عبر مبعوثها المتشدق بالعدالة والديمقراطية

هاجم عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بسبب حديثه عن عائدات النفط، مشيرا إلى أن أمريكا تكيل بمكيالين وبما يخدم مصالحها فقط.

وقال امغيب، في منشور عبر «فيسبوك»: “عندما تحاول كرئيس حكومة منبثقة عن برلمان بلادك الإصلاح بشكل أو آخر وتسعى للمحافظة على أموال شعبك من السرقة والنهب والإهدار والفساد، تتهم من قبل السفير الأمريكي بأنك مخرب تسعى لتدمير اقتصاد شعبك”.

وأضاف “لكن عندما تكون رئيس حكومة منتهية الولاية لكن متخصص في سرقة ونهب عائدات النفط المصدر الوحيد لقوت كل الليبيين بطرق مختلفة وعن طريق اعتمادات زائفة وعقود وهمية وتترك مرضى الأورام يبحثون عن جرعة كيماوي أو مسكن ولا يجيدونه وإن وجدوه فعليهم أن يبيعوا ممتلكاتهم ومدخراتهم حتى يتحصلوا عليه، فأنت في نظر نورلاند الأمريكي المتشدق بالعدالة والديمقراطية وحقوق الشعوب، رئيس حكومة شرعي نزيه معترف بك دولياً”.