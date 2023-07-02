السفارة الليبية بباريس والقنصلية في مرسيليا تهيب بالليبيين المقيمين بتوخي الحذر

ليبيا – نبهت السفارة الليبية في باريس والقنصلية العامة مرسيليا،أبناء الجالية الليبية المتواجدين والمقيمين بالساحة الفرنسية إلى ضرورة توخي الحذر في حركتهم وسفرهم نظراً لما ما تشهده عدد من ضواحي العاصمة باريس ومناطق أخرى من مظاهرات وصدامات، وحظر التجول المعلن في عدة مناطق.

السفارة الليبية في باريس حثت عبر مكتبها الإعلامي المواطنين على مراعاة الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.

‏ودعت المواطنين بالتواصل معها لتقديم المساعدة أو معلومات إضافية عبر الأرقام الموضحة لوسائل التواصل المبينة أدناه:” بريد الإلكتروني: [email protected]،وهاتف واتساب : 0033753430678،وهاتف الشؤون القنصلية هاتف الشؤون القنصلية 0186709223و 0186709223h،ttps://embfr.foreign.gov.ly/complaint/”.