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مطالبات بفتح تحقيق فوري في إصدار تفويضات للآلاف من أبناء المسؤولين 

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات 

طالب تجمع مُعيدي التعليم العالي والتقني في ليبيا، بفتح تحقيق فوري مع المتورطين في إصدار تفويضات للآلاف من أبناء المسؤولين وعائلاتهم، منذ العام 2015م، وحتى الآن.

وأضاف في بيان له “نرفض لجنة التحقيق المُشكلة من حكومة منتهية الولاية، لأن أغلب الأسماء الموجودة بها مُشاركين في هذا الفساد والتزوير”.

“لابد من إقالة كافة المتورطين وحرمانهم من تولي أي منصب أو الترشح للانتخابات في المستقبل”. وفق البيان

وطالب بحصول المعيدين على جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون، من الإفراج عن مرتباتهم وزيادتها أسوة بالموظفين. 

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الفساد تجمع مُعيدي التعليم العالي والتقني ليبيا

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الوطن الليبية

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