الدويب: أعارضُ فتح النقاش في مخرجات لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية

أكد عضو لجنة المناصب السيادية عن مجلس الدولة الاستشاري؛ خليفة الدويب، أن “التعديل الدستوري الثالث عشر لا يمنح الأحقيّة لمجلسيْ النواب والدولة بالتدخّل فيما اتفقت عليه لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية”.

وقال الدويب في تصريح صحفي، إن “ما يحدث على الساحة السياسية عبث”، مضيفًا أن “اللجنة اتفقت ووقعت بالإجماع، ولو كان هناك صدق من مجلسيْ النواب والدولة لقاما بالالتزام بما نصّ عليه التعديل بإلزامية نتائج اللجنة”.

وشدد على أنه يعارض “فتح النقاش بشأن المخرجات التي توصّلت إليها لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية”.

وأشار إلى أنه “كان الأولى تقديم مخرجات اللجنة للمفوضية وللحكومة لتنظيم الانتخابات، حتى يتّضح المعرقل لإجرائها”.

وعقب موضحًا أن “تسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ناتج عن التلكؤ في تطبيق نتائج عمل لجنة المناصب السيادية التي بقيت حبيسة الأدراج”.

وختم موضحًا أن “مجلس النواب للأسف بات ينتقي تسمية ممثلي المناصب السيادية”.