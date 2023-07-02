الشحومي يتحدث عن نتائج إغلاق النفط وتأثيره

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أعرب الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي عن رفضه لإيقاف النفط باعتباره مصدر الدخل الأساسي، ويعتبر المساهم الأكبر فى الناتج القومي الإجمالي.

وقال الشحومي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إنه من غير المقبول وغير المسموح أن يتم إيقاف النفط، حيث تعتبر عملية انتحارية جماعية، فهذا الآمر يترتب عليه مخاطر كبيرة جداً.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه من الناحية الاقتصادية المالية على ليبيا فإن إيقاف وتعثر الإنتاج يعكس سلباً حتماً على توافر الإنفاق العام, وبالتالي ستغل يد الحكومة على المقدرة على تلبية النفقات.

وذكر الشحومي أنه بقفل النفط يكون هناك ضغط كبير جداً على مصرف ليبيا المركزي لتلبية نفقات الحكومة عبر الدين العام, وسينعكس على ميزان المدفوعات الليبي, وكذلك الإنفاق العام ويترتب عليه دين يحتاج إلى تسوية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن إقفال النفط يعطل صرف العملة الاجنبية والحد من قدرة البنك المركزي على توفير النقد، وكذلك مسألة نقص توفر النقد المحلي لتواجد أزمة السيولة، بالتالي أي توقف للإنتاج ستكون له انعكاسات سياسية واقتصادية.