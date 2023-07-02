أمن بنغازي: شرطة العروبة تضبط شخصًا يحمل 4900 دولار مزورة

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة العروبة تمكن من ضبط شخص بشارع فلسطين وبحوزته مبلغ مالي 4900 دولار مزورة.

وأوضحت المديرية أنه أثناء تجوال أعضاء التحريات شاهدوا شخصين متشابكين بالأيدي فقام أعضاء التحريات بالتعامل معهم وفض الإشكالية.

وأضافت مديرية الأمن أنه بالاستفسار منهم عن سبب الإشكالية أفاد الأول أن الشخص الثاني قام بسرقة هاتفه المحمول وبسؤال الثاني أفاد أنه قام بشراء الهاتف من إحدى محال بيع الهواتف ولم يذكر إسم المحل مما أثار الشك لدى أعضاء التحريات.

وأفادت المديرية أن أعضاء التحريات قاموا بتفتيشه احترازياً وضُبط بحوزته مبلغ مالي 4900 دولار واتضح أنها مزورة.

ولفتت مديرية الأمن أنه تم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال مع الشخص الثاني الذي ضبطت بحوزته الدولارات المزيفة تبين أنه يُدعى م.س.ف من مواليد 1996 واعترف بأنه قام بتصوير المبلغ بمحل لتصوير المستندات لكي يقوم بصرفها وشراء بعض الأغراض وأنكر سرقته للهاتف المحمول ورفض الإدلاء باسم المحل الذي اشترى منه الهاتف.

وبينت أنه بالتعميم عليه لدى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية اتضح أنه من ذوي السوابق وسبق أن تم ضبطه في وقائع سرقة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.