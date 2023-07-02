العباني: نطالب بإلغاء ما صدر عن البرلمان في جلسته الأخيرة

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب محمد العباني،جلسة مجلس النواب التي عُقدت الاثنين الماضي بأنها “غير شرعية وغير قانونية”.

العباني وفي تصريح لوكالة “أنباء العالم العربي”، الجمعة، وفقا لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” أوضح أن مجلس النواب بعقده جلسة يوم الاثنين الماضي دون دعوة أغلب أعضائه هو خارج عن الشرعية، ومخالف للنظام الدستوري والنظام الداخلي الذي يعمل وفقه.

وتابع العباني موضحاً أن ما جرى يوم الاثنين الماضي من جلسة للبرلمان، وما نتج عنها من قرارات هو غير قانوني، لأنه لا يراعي أصول عقد الجلسة من تحديد للتاريخ ونصاب انعقادها ومكانها، مشيراً إلى أنه في حال عُقد اجتماع لبعض النواب في العاصمة طرابلس، فهو يأتي في إطار الاحتجاج على جلسة البرلمان الأخيرة، للمطالبة بإلغاء ما صدر من قرارات، وذلك قبل انعقاد الجلسة التشاورية التي ستعقد قريباً لمجلس النواب في بنغازي.

وعن الغاية من عقد جلسة مغلقة لمجلس النواب، رأى العباني أن هناك هدفاً معيناً لعقد جلسة دون دعوة الأعضاء، بسبب رغبتهم بتمرير بعض القرارات، التي ما كانت لتمر لو دُعي جميع النواب لحضور الجلسة.