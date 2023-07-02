“مركز شرطة العروبة” يكشف تفاصيل ضبط شخص وبحوزته 4900 دولار مزورة

الوطن/متابعات

كشف مركز شرطة العروبة عن تفاصيل ضبط شخص بشارع فلسطين وبحوزته 4900 دولار مزورة، وذلك في إطار الخطة المُعدة من قبل رئيس المركز لضبط الشارع العام.

حيث شاهدوا شخصين متشابكين بالأيدي فقام أعضاء التحريات بالتعامل معهم وفض الإشكالية، وبالاستفسار منهم عن سبب الإشكالية أفاد الأول أن الشخص الثاني قام بسرقة هاتفه المحمول وبسؤال الثاني أفاد أنه قام بشراء الهاتف من إحدى محال بيع الهواتف ولم يذكر اسم المحل مما أثار الشك لدى أعضاء التحريات فقاموا بتفتيشه احترازياً وضُبط بحوزته مبلغ مالي 4900 دولار واتضح أنها مزورة.

وبالاستدلال مع الشخص الثاني الذي ضبطت بحوزته الدولارات المزيفة، تبين أنه يُدعى م.س.ف من مواليد 1996 واعترف بأنه قام بتصوير المبلغ بمحل لتصوير المستندات لكي يقوم بصرفها وشراء بعض الأغراض وأنكر سرقته للهاتف المحمول ورفض الإدلاء باسم المحل الذي اشترى منه الهاتف، وبالتعميم عليه لدى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية اتضح أنه من ذوي السوابق وسبق أن تم ضبطه في وقائع سرقة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.