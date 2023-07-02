 النهر الصناعي: تشغيل 265 بئرا بعد إعادة شحن كافة محطات التغذية

أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، “عودة معدلات إمدادات المياه صباح اليوم الأحد، إلى طبيعتها بعد شحن محطات تغذية الكهرباء، والبالغة مليون و150 ألف متر مكعب يومياً”.

وقال الساعدي، في تصريح صحفي، إنه “تم إعادة تشغيل 6 محطات تغذية للكهرباء للمنظومة وتعمل الآن بشكل جيد دون أي عوائق”.

وتابع؛ “قمنا بعملية تشغيل 265 بئرا بعد إعادة شحن كافة محطات التغذية”.

وختم صلاح الساعدي، موضحًا أنه يجب “الاهتمام بالشركة العامة للكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي، للحفاظ على سلامة البنية التحتية وضمان استمرارية تشغيل منظومة المياه”.