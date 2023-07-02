شركة الكهرباء: تشغيل وشحن محطة المعمورة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من تشغيل وشحن محطة المعمورة جهد 11/30 ك.ف بعد تجهيزها وتزويدها بمعدات جديدة بدل القديمة والمتهالكة.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن أعمال تشغيل وشحن المحطة تمت بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجفارة بالتنسيق مع إدارة الجهد المتوسط الغربية وإدارة توزيع الجفارة .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الشركة لتجديد محطات التحويل القديمة والمتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة لتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين.