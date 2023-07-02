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منظمة الهجرة الايطالية: لهذا السبب لم يعد الطريق الليبي للهجرة غير الشرعية الأخطر

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- أكد “فلافيو دي جياكومو” المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا إن قوارب تهريب البشر عرضة للكسر ويمكن أن تنقلب بسهولة شديدة.

“دي جياكومو” أوضح في تصريحات صحفية أدلى بها إلى راديو “ناشيونال بابلك” الأميركي وتابعتها وترجمت المهم المرتبط منها بالشأن الليبي صحيفة المرصد أن القوارب الحديدية هي الأكثر هشاشة في البحر الأبيض المتوسط.

وقال “دي جياكومو”:”لطالما كان الطريق الليبي أخطر من الطريق التونسي لأنه أبعد ولكن مع استخدام القوارب الحديدية أصبح الأخير أكثر خطورة”.

بدورها قالت المختصة في تدفقات الهجرة غير الشرعية “ريفا دينغرا” في تصريحات صحفية إن شبكات التهريب في ليبيا تفاقم المشكلة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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