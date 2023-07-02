“حفتر” يوجه بفتح مطار الأبرق للرحلات الداخلية والدولية

أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، تعليمات إلى مصلحة الطيران المدني بفتح مطار الأبرق والبدء في تسيير الرحلات الداخلية والدولية من خلاله.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إن تعليمات المشير خليفة حفتر بفتح مطار الأبرق جاءت لرفع المعاناة وتخفيف الأعباء على الأهالي في المنطقة الشرقية.

وكان مطار الأبرق دعا في مايو الماضي، شركات الطيران الليبية إلى تسيير الرحلات الدولية والمحلية انطلاقا منه، خاصة من وإلى دول الجوار تونس ومصر، وذلك بعد التأكيد على “جاهزيته لهذه الرحلات وتوفر الإمكانيات لذلك”.

وأكد الناطق باسم مطار الأبرق، جلال المهشهش، في تصريح إعلامي، أنه تمت مخاطبة شركات الطيران وهي الخطوط الليبية والأفريقية، برنيق، العالمية، ليبيا للطيران وأويا للطيران للاستفسار عن الأسباب التي تحول دون فتح الرحلات الدولية من مطار الأبرق.

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