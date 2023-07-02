عميد أوباري: الوضع المعيشي والخدمي في البلدية سيىء ومزري للغاية

أكد عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، أن “الوضع المعيشي والخدمي في البلدية سيئ ومزري للغاية، وهناك احتقان من قبل الأهالي حول الأوضاع”.

وقال ماتكو؛ في تصريح صحفي، إن “المرافق الصحية بكافة مدن المنطقة الجنوبية تعاني من شح في الأدوية، ونقص في الكوادر الطبية، ونقص في سيارات الإسعاف”.

وأردف موضحًا، أن “أزمة الوقود في أوباري عادت من جديدة إلى البلدية، بسبب عدم وجود آلية تنظيم للتوزيع، حيث وصل الآن سعر الوقود إلى 100 دينار لـ 20 لتر”.

وختم ماتكو؛ مطالبًا المسؤولين بـ “النظر بشكل جدي في أوضاع أهالي الجنوب”.