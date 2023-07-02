مديرية أمن راس لانوف: انتشال جثتين متحللتين قذفتهما الأمواج

أعلنت مديرية أمن راس لانوف انتشال جثتين متحللتين قذفتهما أمواج البحر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وأكدت مديرية أمن راس لانوف عبر مكتبها الإعلامي تلقي بلاغا من أحد المواطنين بالمنطقة يفيد بوجود جثة مجهولة عثر عليها على شاطي البحر بقرب منطقة أم القنديل، وتم فتح محضر استدلال بالواقعة وإخطار مُديرية الأمن والنيابة العامة وانتقلت دورية الشرطة بقسم البحث الجنائي بالمُديرية وبالتعاون مع نقطة شرطة أم القنديل إلى عين المكان.

وأشارت مديرية أمن راس لانوف إلى أن جثة كانت متحللة، وغير واضحة الملامح، ويشتبه بكونها تعود لمهاجر غير شرعي وتم انتشالها ونقلها إلى مستشفى بن جواد ووضعها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات ذات العلاقة.

كما تلقت المديرية بلاغا الخميس يفيد بالعثور على جثة قذفت بها الأمواج على شاطئ البحر بمنطقة أم الخنفس وكانت متحللة وتعود إلى مهاجر غير شرعي.

وجرى فتح محضر استدلال وبعد إخطار مركز شرطة بن جواد تم إخطار مُديرية الأمن والنيابة العامة، وبالتعاون مع دورية لقسم البحث الجنائي بالمُديرية تم الانتقال إلى المكان وانتشال الجثة ووجد بحوزتها جواز سفر، وتم نقلها من موقعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.