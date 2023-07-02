أهرام أون لاين: البند الداعي لتشكيل حكومة مؤقتة جديدة للإشراف على الانتخابات سيكون شائكا

ليبيا – تناول تقرير تحليلي لموقع “أهرام أون لاين” المصري الناطق بالإنجليزية حالة الجدل الدائرة حول مشاريع القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6”.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد إثارة هذه المشاريع ردود فعل متضاربة في داخل ليبيا مؤكدا أنها لم تعجب على ما يبدو العديد من الشخصيات والأحزاب السياسية ولم ترقى من وجهة نظرهم لمستوى الطموح.

وتطرق التقرير لاتهامات عديد أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري لـ”6+6″ بتجاوز اختصاصها والانحراف عن مهمتها المتمثلة بالاتفاق على نقاط خلاف عالقة بشأن انتخابات الرئاسة رافضين أي تغييرات على عدد المقاعد النيابية لأن زيادتها أو خفضها يجب أن تترك لواضعي الدستور المقبل.

وبحسب التقريرامتدت مساحة الاعتراضات شاملة دعوة جميع القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى رفض أي توافق محتمل بين أعضاء اللجنة حول قوانين الانتخابات بشأن مزدوجي الجنسية والعسكريين والأفراد المرفوض ترشحهم للرئاسة.

ووفقا للتقرير ستعمل مشاريع القوانين على تسهيل معايير الأهلية لمرشحي الرئاسة مع جعلها أكثر صرامة بالنسبة للمرشحين البرلمانيين المحتملين مؤكدا إمكانية تسبب بعض الأحكام في خلق معوقات فنية لإجراء الانتخابات مثل تلك التي تنص على وجوب إجرائها في غضون 240 يوما بعد تمرير مشاريعها.

وبين التقرير إن البند الداعي إلى تشكيل حكومة مؤقتة جديدة للإشراف على العملية الانتخابية سيكون شائكا بشكل خاص لأنه سيتطلب من حكومة تصريف الأعمال التنحي وهو ما رفضه مرارا وتكرارا رئيسها عبد الحميد الدبيبة الممتنع عن ترك منصبه قبل الانتخابات.

وتابع التقرير بالتأكيد على إن فشل الضغوط في إجبار السياسيين على التوافق على قوانين الانتخابات يعني اضطرار الأمم المتحدة إلى اتخاذ طريق منتدى حوار سياسي جديد مؤكدا أن موافقة المجتمع الدولي على هذا الخيار يعني الحاجة لكزيد من الوقت التحضيري الطويل.

ترجمة المرصد – خاص