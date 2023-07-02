الوطن/رصد

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية: “إذا لم يتم حل الخلاف حول منصب الرئيس والسلاح معًا فلن نصل إلى الاستقرار المنشود أو إجراء انتخابات حقيقية يقبل نتائجها الجميع”.

ودعا باثيلي للتأسيس لحوار يشمل هاتين المسألتين بين أطراف الصراع المحلية والخارجية بدلاً من الذهاب في مسارات وهمية، مشيرًا إلى أن هذا الحوار أهم من ترديد مصطلحات النفاق السياسي الصادرة عن الدول المتدخلة في ليبيا وبدلاً من اللقاءات العقيمة التي لا تكرس إلا لاستمرار الأزمة وإدارتها.

وأكد ضرورة أن يشمل التحضير للانتخابات التوافق حول قضيتي الانتخابات الرئاسية، والسلاح حتى لا نستمر في حلقة مفرغة، مبينًا أن هذه الحلقة المفرغة في ظاهرها خلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين وفي باطنها خلاف عميق حول منصب الرئيس والسلاح.

وبين أن قضية انتشار السلاح تشهد تباينًا بين الليبيين فمنهم من يرى ضرورة بقاء السلاح كما هو عليه الآن لضمان التوازن بين القوى السياسية والاجتماعية، مؤكدًا أن هناك من يرى ضرورة نزع السلاح ولو بالقوة من الميليشيات والتشكيلات المسلحة.