«مهراج»: أتمنى لزميلي سفير إسبانيا رئاسة ناجحة في ليبيا

قدم السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج”، التهنئة إلى المملكة الإسبانية على توليها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال السفير الفرنسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” مبروك لإسبانيا لرئاسة الاتحاد الأوربي ابتداءً من 7/1، أتمنى لزميلي سفير إسبانيا رئاسة ناجحة بليبيا”.

وأضاف:” كما أنني متحمس لمواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة غير الشرعية ودعم حقوق الإنسان والمشاريع التنموية، ناهيك عن المسار السياسي”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، عبر حسابه على “تويتر” تولي إسبانيا رئاسة مجلسها بالأولويات التالية: تشجيع إعادة التصنيع، إحراز تقدم نحو الانتقال الأخضر، وترسيخ الدعامة الاجتماعية للاتحاد الأوروبي، وتعزيز الوحدة الأوروبية.