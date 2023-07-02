أبوجناح يؤكد أهمية توحيد الصفوف بين أهالي الجنوب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح على أهمية توحيد الصفوف بين الأهالي والقبائل ودرء الفتن وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أهالي المنطقة والجنوب عامة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء مع وفد من حكماء وأعيان منطقة وادي الشاطئ، لبحث مشاريع خطة عودة الحياة المنفذة في المنطقة والجنوب عامة.

وتطرق الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية إلى مشاريع طريق الشويرف – الشاطئ، وطريق أوباري – غات، وخطوط الصرف الصحي والمياه وغيرها من المشاريع.