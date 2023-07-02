ليبيا تستعيد حق التصويت في منظمة الـ “فاو”

العنوان-روما

أعلن النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة وزير الزراعة والثروة الحيوانية المُكلف، حسين القطراني، إعادة حق تصويت ليبيا في منظمة الأغذية والزراعة الدولية “فاو”.

وأكد القطراني أن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية “فاو” اختتمت، اليوم الأحد، والتي التئم بمقرها الرئيسي في مدينة روما الإيطالية.

ولفت القطراني إلى أن أبرز قراراتها إعادة حق التصويت لدولة ليبيا بالمنظمة بعد تعليق مشاركتها منذ سنوات، لافتا إلى أنه قام بالفعل بالمشاركة في التصويت لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة.

وجاء قرار إعادة حق التصويت نتيجة لقاءات مكثفة عقدها القطراني مع نظرائه من وزراء دول العالم وكذلك نتيجة المباحثات المضنية مع مسؤولي المنظمة وهذا استكمال للجهود التي بذلت لعدد من العناصر بالقطاع وخارجة والتي أثمرت نتائجه.