بولتون: إدارة بايدن لا تولي الملف الليبي الاهتمام المطلوب

ليبيا – أجرى موقع “أهرام أون لاين” المصري الناطق بالإنجليزية مقابلة صحفية مع الديبلوماسي الأميركي المخضرم جون بولتون بشأن عديد الملفات في المنطقة.

المقابلة التي تابعتها وترجمت المهم فيها المرتبط منها بالشأن الليبي صحيفة المرصد أبدى من خلالها بولتون وجهات نظره حول آفاق التعاون المصري الأميركي الأكبر بهدف إيجاد حلول سلمية لمختلف الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها الأزمة الليبية.

ووفقا لبولتون تلعب مصر دورا مهما لجلب الاستقرار المفقود وإيجاد طريقة لإنهاء الفوضى في ليبيا مؤكدا أن ما يحدث في البلاد منذ العام 2011 مصدر قلق للمصريين وكل دول المنطقة وأوروبا في وقت تم فيه اتهام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم إيلاء الملف الليبي الاهتمام المطلوب.

وتابع بولتون إن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أجرت ممثلة بالأخير والأول بصفته مستشارا للأمن القوممي محادثات عديدة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين لإيجاد طريقة للخروج من المأزق الليبي والتوصل لحل سلمي مرعي أمميا مفض لحكومة مستقرة.

واختتم بولتون بالإِارة إلى أن هذا لم يحدث حتى الآن على ما يبدو ما يعني أن الوضع لا يزال الوضع محفوفا بالمخاطر.

ترجمة المرصد – خاص