مصلحة المطارات: بدء أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري

أعلنت مصلحة المطارات، التابعة لوزارة المواصلات؛ البدء في أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري.

وذكرت مصلحة المطارات في بيان، أنه “في إطار العمل على تطوير البنية التحتية بمطار أوباري، باشرت شركة ماتياس ليبيا للمقاولات العامة والمتعاقد معها من طرف مصلحة المطارات لتنفيذ مشروع صيانة ساحة وقوف الطائرات”.

وأردف البيان، أنه تم البدء اليوم في “أعمال إزالة الطبقة الخرسانية بالساحة”، لافتًا إلى أن تلك الخطورة تأتي؛ “تمهيداً لإعادة رصفها نظراً لتهالكها والحاجة لإعادة إنشائها”.

وختم البيان موضحًا أن مشروع الصيانة “سيساهم في تطوير مرافق المطار وبنيته التحتية وجاهزيته الفنية لاستقبال الرحلات الجوية”.