العقيلي: هناك وفيات لحجاج ليبيين جاءوا عن طريق شركات خاصة لا نعلم عددهم

أفاد عبدالله العقيلي، الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، بأن إجمالي حالات الوفاة في بعثة الحج الليبية بلغت 9 وفيات، منوها بوجود حالات وفاة أخرى لحجاج آخرين جاءوا عن طريق شركات خاصة، دون تحديد عددهم.

وبحسب بيان حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن العقيلي، أكد وجود حالة فقدان واحدة للحاجة “برنية مصباح الثابت”، مؤكدا أن الهيئة على تواصل مع السلطات السعودية في عمليات البحث عنها.

وأوضح العقيلي، في مؤتمر صحفي نقلته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة، أن أسباب الوفاة في صفوف الحجاج الليبيين، تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة وتعرضهم لضربات شمس، بالإضافة إلى مضاعفات ناتجة عن عمليات جراحية كبرى، وجلطات مفاجئة.

وأضاف العقيلي، أن البعثة الليبية واجهت عراقيل خارجة عن سيطرتها نتيجة إجراءات مرورية نفذتها السلطات السعودية، منها منع دخول الحافلات من مزدلفة إلى مخيمات منى، وإنزال الحجاج على مسافة بعيدة من مخيمات منى، ما ترتب عنه تكبيد العجزة وكبار السن مشقة السير لمسافات طويلة نتج عنه ضياع بعد الحالات، وتأخر وصول آخرين.

وفيما يتعلق بازدحام مخيمات الحجاج، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، إن السبب يرجع إلى وجود عدد كبير من المعتمرين المتخلفين من عمرة رمضان الماضي، المخالفين للنظم والقوانين السعودية، و الذين تسربوا إلى فنادق الحجاج ومخيماتهم بعرفات ومنى، الأمر الذي أدى إلى حرمان ليبيا من الزيادة التي كانت مقدرة بناءً على طلب الهيئة، ما انعكس سلبا على حقوق الحجاج المتعاقد على عددهم واحتياجاتهم.