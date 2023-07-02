القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلق على قصف قاعدة جوّية شرق ليبيا

رد رئيس فريق عمليات الإعلام بالقيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، كيلي كهلان بشأن ماتردد خلال الايام الماضية عن قصف شنّته طائرات مسيّرة مجهولة ليل الخميس/ الجمعة قاعدة جوّية في شرق ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسيّة .

وقال كهلان في تصريحات صحفية :”لا علاقة لنا بعمليات القصف الجوي التي استهدفت بعض المواقع في ليبيا، اليومين الماضيين”.

وأضاف رئيس فريق عمليات الإعلام بالقيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، :”آخر غارة نفذناها في ليبيا، كانت في سبتمبر 2019م”.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة فرانس برس إنّ طائرات مسيّرة “مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوّية (150 كيلومترا جنوب شرق بنغازي) حيث ينتشر عدد من قوّات فاغنر” الروسيّة.