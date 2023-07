العنوان-طرابلس تتواصل أعمال مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس الدولي، حسبما أعلنت الشركة المنفذة. وبحسب منصة حكومتنا، أكدت الشركة أن مساحة المحطة تبلغ 30 ألف متر مربع، مقسمة إلى صالة ركاب دولية وأخرى محلية. أوضحت الشركة أن المشروع يشمل صيانة وتطوير موقف السيارات القديم، وإنشاء موقف جديد للسيارات بسعة 1800…

The post تواصل أعمال مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس الدولي appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية