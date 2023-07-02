عضو بهيئة التدريس يكشف تفاصيل مثيرة عن فضحية قوائم ايفاد الدراسة في تركيا

كشف عبد الفتاح السائح نقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي أن قوائم الايفاد الأخير تمت بضغط من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على وزير التعليم العالي عمران القيب.

وفي وقت سابق، فجّر قرار إيفاد الطلاب للدراسة في الخارج، موجة من الجدل والاعتراض في ليبيا قبل أن يتدخل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» موجهاً بإلغائه.

وشن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لوزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب بعد انتشار مستندات منح الطلبة الموفدين في الساحة التركية بينها أسماء أبناء مسؤولين بالاضافة الى سيدة يبلغ عمرها 74 عام في مخالفة لقانون الإيفاد .

وقال السائح في تسجيل صوتي، أن وزير التعليم العالي عمران القيب معنا في نشر هذه المواضيع والضغط على حكومة الدبيبة والبرلمان ومصرف ليبيا المركزي للتحرك في موضوع الإيفاد.

وأضاف السائح :”القيب اعترف لي أن قوائم الإيفاد الأخيرة تمت رغمًا عنه عن طريق الدبيبة وأن هذا الموضوع مسيطرين عليه في رئاسة الحكومة وهم من قسموا المجموعة”.

وتابع السائح :”العمل الفردي لن يُجدي نفعًا ونحن نريد وقوف هذا الرجل معنا لأن تغيير الحكومة قريب جدًا”.

واشار السائح الى أن الوضع السياسي سيء جدًا وليس هدفهم عمران القيب بل الهدف أن تنفذ مطالبهم .