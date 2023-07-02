المنفي يتلقى برقيات تهنئة عيد الأضحى من قادة وملوك العالم

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من عدد من الملوك والرؤساء .

وأوضح بيان المجلس الرئاسي، أن برقيات التهنئة جاءت من “سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق، وملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف”.

وأردف البيان أن برقيات تهنئة أخرى جاءت من “الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” الدكتور سالم بن محمد المالك”.