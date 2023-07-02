العرفي يستنكر تصريحات المبعوث الامريكي في ليبيا

أستنكر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، تصريحات المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير “ريتشارد نورلاند” بشأن إيرادات النفط حيث أعدها تدخل سافر في الشأن الليبي .

وفي وقت سابق، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير “ريتشارد نورلاند”، إن الولايات المتحدة تحث الجهات السياسية الليبية على التخلي عن التهديدات بإغلاق النفط الذي سيكون مدمرًا للغاية للاقتصاد الليبي ويضر بجميع الليبيين.

وقال العرفي في تصريحات صحفية :”نحن كليبيين يجب علينا أن نحل مشاكلنا داخلياً ولا يحق لأي أحد التدخل في الشأن الليبي” .

وأضاف عضو مجلس النواب :”يجب علينا تحقيق التوازن والعدالة فيما بيننا كليبيين ولا يحق لنورلاند تقرير مصيرنا” .